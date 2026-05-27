【その他の画像・動画等を元記事で観る】今春、歌と１本のアコースティックギターのみで録音された無修正・無編集の音源が、次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガーソングライター Nakamura Hak。人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしては、当初、デビュー曲「ただ美しい呪い」のみが発表されていたが、第3話と第5話のエンディングで別曲「夜に浮かぶ」がオンエアされると、“異