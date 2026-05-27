【その他の画像・動画等を元記事で観る】2024年10月〜12月にかけて第1期が放送され、さらに2026年7月より日本テレビにて第2期が放送となるTVアニメ『株式会社マジルミエ』（原作：岩田雪花、作画：青木 裕／集英社ジャンプコミックス刊）。『株式会社マジルミエ』とは、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にした、お仕事×魔法少女アクション漫画。主人公