【その他の画像・動画等を元記事で観る】ゲームブランド「Key」のフルプライス最新作『anemoi』のオリジナルサウンドトラック「anemoi Original Soundtrack」が7月29日に発売されることが決定した。あわせて、本作の原画を担当したNa-Gaによる描き下ろしジャケットイラストが公開。あわせて予約受付もスタートした。「anemoi Original Soundtrack」は、『anemoi』の世界を彩る全63曲を収録したオリジナルサウンドトラックアルバム