【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年注目のアーティストとして期待が高まる7co（読み：Na‑na‑ko）のメジャーデビューシングル「猫じゃらし」のリリースが決定した。同曲は、TVアニメ「正反対な君と僕」第2期のOPテーマとして書き下ろされた、初のアニメタイアップ楽曲となる。TVアニメ「正反対な君と僕」は、累計発行部数200万部（電子版含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞した大ヒットコミック『正反対