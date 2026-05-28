ダイエットをしてるのに人から「よく食べるね」と言われてしまう…その理由 1人前のイメージがズレていませんか？ 外食では、いつもご飯はお替りするか大盛、麺類にご飯をつけたり、人一倍食べた後にデザートは特大のパンケーキ……。 そんなあなたが、もし一緒に食事をしている人に「よく食べるね」と言われたら、それは誉め言葉ではありません。 「嫌味になるから言うまい」と思っていても、我慢で