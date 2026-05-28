米のイラン攻撃受けドル買いも反応限定的ドル円159.55円 米軍が新たにイランの軍事施設を空爆したとロイターが報じている。また、イランから発射された複数のドローンを撃墜した。 衝突懸念でやや有事のドル買いが広がっている、ドル円は159.55円まで上昇。時間外でNY原油は上げ幅をやや拡大、米株とNY金は上げを縮小している。ただ、値動きは限定的。市場は米イランが水面下で協議を進めており、近く合意に至