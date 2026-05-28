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米株価指数先物上げ帳消し、米がイラン軍事施設に攻撃 東京時間08:46現在 ダウ平均先物JUN 26月限50742.00（+14.00+0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7539.75（-0.250.00%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30021.50（-25.75-0.09%）