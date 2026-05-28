タレントで女子プロレスラーの上原わかな（30）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカマリンルックコスプレショットを投稿した。自身のインスタグラムで「夏といったら思い浮かぶ食べ物なに〜？？」とつづり始めた。「マリンルックポトレのオフショット。ぜひGetしてね」とミニスカートマリンルックコスプレショットを投稿した。ネットでは「愛らしいマリンスタイル」「とてもかわいい！」「最高！」「可愛す