自動車部品製造「松尾製作所」（愛知県大府市）は26日、都市対抗野球大会への出場を目指し、硬式野球部を創設すると発表した。6月5日に会見を行い、首脳陣の発表を行う。都市対抗野球の東海地区予選はトヨタ自動車や東邦ガスなど強豪が集う全国屈指の激戦区だけに、ファンからは期待する声が高まっている。同社は「スポーツを通して地域貢献活動および地域活性化に取り組む」とし、甲子園出場経験を持つ高校野球指導者および元