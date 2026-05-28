5月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日から7日にかけて福岡県福岡市の福岡第一高等学校内・都築褚助記念体育館で開催される「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」の全試合を、JBA公式YouTubeにてライブ配信すると発表した。 同大会には、開催国の日本をはじめ、中国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ、韓国の計5チームが参加し、1回戦総当たりのリーグ