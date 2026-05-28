２８日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２２８円安の６万４７７０円と下落して始まった。 前日の米国株市場では主要株価３指数が値上がりし、揃って史上最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の草案が伝わり、ホルムズ海峡正常化への期待が高まったことが買い安心感につながった。ただ、ここまで急ピッチな上昇をみせていた半導体株には利益確定売りが出たようで、フィラデル