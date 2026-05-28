ソフトバンクグループが強弱観対立のなかもやや売りに押される展開。米オープンＡＩの上場観測などを手掛かり材料に株価水準を大きく切り上げたが、前日は５日ぶりに大きく利食われほぼ安値引けに近い形となっていた。きょうもリバウンド狙いの買いは限定的で上値が重い。 前日の米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が６日ぶりに反落したが、そのなかソフトバンク