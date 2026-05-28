アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が、北中米ワールドカップに出場する国のユニホームランキングを発表。「サッカー界最大の舞台で披露するホームユニホームとアウェーユニホームを、徹底的に検証する時が来た」などと記し、ベスト100を公開した。このランキングに韓国メディア『スポーツ朝鮮』が反応。同国のホームユニは35位、アウェーユニは21位にランクインし、『ESPN』におけるそれぞれの評価に触れつつ、「しか