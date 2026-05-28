これはバーガーなのか、それともチキンの塊なのか――。ケンタッキー・フライド・チキン（以下、KFC）で5月27日から販売されている「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」は、バンズの代わりに「骨なしケンタッキー」で具材を挟んだ衝撃の一品です。見た目からしてカロリーの暴力。気になりすぎたので、実際に食べてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■骨なしケンタッキーでオニオンリング