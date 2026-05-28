2026年5月26日、香港メディアの香港01は、四川省華鎣市の観光施設で発生した「滝ブランコ」転落死亡事故を機に、高所遊具業界の安全管理問題が浮き彫りになったと報じた。報道によると、四川省華鎣市の瑪琉岩探検公園で3日、16歳の女性観光客が「滝ブランコ」を体験中に死亡した。「滝ブランコ」は高所のプラットフォームから滑車で移動し、約10メートル離れた岩壁のない地点で滑車から切り離され、滝を背景に大きく空