ウクライナへの全面侵攻以降、ロシア軍の戦死者が50万人近くに上るとイギリスの情報機関が明らかにしました。【映像】ウクライナ・ドネツク州の被害の様子イギリスのGCHQ・政府通信本部のキーストバトラー長官は27日の演説で、2022年2月の全面侵攻以来、「50万人近くのロシア兵が戦死している」と述べました。また、プーチン大統領が、「戦場で後退を余儀なくされていることを示している」と指摘しました。一方、ウクライ