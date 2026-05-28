アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの協議の現状について、「満足していない」と述べました。【映像】「我々は満足していない」と述べたトランプ大統領トランプ大統領「イランは非常に強く合意を望んでいるが、これまでのところ我々は満足していない。我々が満足するか、仕事を終わらせるかのどちらかだ」トランプ大統領は27日の閣議で、イランとの協議の現状はアメリカとして満足できる状況に至っていないと