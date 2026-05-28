【パリ共同】テニスの全仏オープン第4日は27日、パリのローランギャロスで行われ、シングルス2回戦で男子は第3シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）、第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が勝って3回戦へ進んだ。女子は今年の全豪オープンを制した第2シードのエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が敗れる波乱があった。