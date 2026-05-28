東京・世田谷区民が他の自治体にふるさと納税をしたことによる区の今年度分の住民税の流出額が、速報値で約１３４億円に上ることがわかった。区が２６日、区議会企画総務常任委員会で明らかにした。流出額は１３年連続で増加しており、最多を更新する見込み。区によると、区民が昨年、他の自治体などにふるさと納税をした寄付額は計約３３０億円。これに伴い、流出額にあたる区税額控除額は今年度１３４億２１５０万円に上り、