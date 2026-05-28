ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのトランプ大統領に対し、防空システムの供与を求める書簡を送っていたことがわかりました。【映像】防空システムの供与を求めるゼレンスキー氏ロイター通信によりますと、書簡は26日付でトランプ大統領とアメリカ議会に宛てられています。ゼレンスキー大統領は「弾道ミサイルに対する防衛で我々はほぼ完全にアメリカに頼っている」と述べ、防空システム「パトリオット」の供与を求