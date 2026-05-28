業務用小型喫煙ブースを手掛けるエルゴジャパンは5月20日、家庭用のタバコ専用スモーククリーナー「SMOKE ZERO」を発売しました。価格は14万8000円（税込）です。外出先では分煙が進み、オフィスビルや大通りでも喫煙所を多く見かけるようになりましたが、家庭では分煙が難しく、タバコ難民が多いのが実情。そんなタバコ難民の救世主となるのでしょうか。都内で行われた発表会に参加してきたので、その内容をレポートします。