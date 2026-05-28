ロッテの佐藤都志也は攻守に躍動の5月となっている。バットでは、“もう1点”欲しいところで貴重な一打を放つ。27日の広島戦も1−3の7回、西川史礁の2点適時打、相手の守備のミスの間に逆転し、なお二死三塁という場面で、「１点入って勝ち越せたので気持ちちょっと楽にっていうのもありましたし、ほんと繋がってイケイケの感じではあったのでね。浮いた球を仕留められました」と遠藤淳志が3ボール2ストライクから投じた7球目