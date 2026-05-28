外は汗ばむのに、室内に入ると冷房で肌寒い……。そんな温度差に悩む季節、1枚あると便利なのが軽やかなカーディガン。今回は、【ハニーズ】が展開している大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、ミドル世代におすすめしたいカーディガンをご紹介。気温差対策はもちろん、こなれ感のあるコーデに仕上げてくれるアイテムをセレクトしました。 持ち運びもラク！ 軽量シアーカ