「買春する側にも処罰を！」との声から、売春防止法見直しへの取り組みが始まっている。性売買の規制が問われるなか、世界の国々ではどのような規制が行われているのか。各国の例から日本の今後を問う風俗ジャーナリスト・生駒明氏の連載第2回では「合法化モデル」を導入した国々を紹介する。合法化を代表する国、オランダ日本は性売買を売春防止法によって禁止しているが、オランダ、ドイツ、スペイン、スイスなど、海外には合法