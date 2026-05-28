サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたＭＦ田中碧（リーズ）が２７日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、自身２回目のＷ杯へ思いを激白した。今季は世界最高峰の英プレミアリーグで２６戦２得点。１〜３月に７試合連続出場なしの苦境を「不死鳥」の精神で終盤は主力に復活した。２大会連続ゴールを狙う。また、Ｗ杯の背番号が発表され、負傷で選外となった幼なじみの三笘薫（ブライトン）の