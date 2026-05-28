１８頭立てとなった１９９２年以降、３月生まれがトップの１２勝。２０２５年クロワデュノール（誕生日は２１日、以下同）、２３年タスティエーラ（２２日）、１５年ドゥラメンテ（２２日）、１３年キズナ（５日）、１０年エイシンフラッシュ（２７日）、０９年ロジユニヴァース（１１日）、０６年メイショウサムソン（７日）、０５年ディープインパクト（２５日）、０４年キングカメハメハ（２０日）、００年アグネスフライト（