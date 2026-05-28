ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（32）が28日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つミニキャミソールワンピース衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「珍しいお衣装での撮影」とつづり始めた。「楽しみに観てる恋リアがたくさんで忙しい。観てる人といっぱいお話ししたい！！」と“美脚”際立つミニキャミソールワンピース衣装を投稿した。ネットでは「めちゃくちゃ可愛い」「美しく綺麗」「たまら