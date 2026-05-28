国賓として来日中のフィリピン大統領夫妻を歓迎するため天皇皇后両陛下主催の宮中晩餐会が開かれました。【映像】晩餐会の様子（着物姿の佳子さまも）天皇陛下「今日の両国関係が、多くの人々のたゆまぬ献身的な努力の上に築かれていることを胸に刻みつつ、これからも両国の信頼関係がますます深まることを切に願っております」きのう、皇居・宮殿で開かれた晩餐会には両陛下の長女・愛子さまや秋篠宮ご一家らが参加されました