俳優の筒井道隆が、有村架純＆石田ひかり＆姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督最新作『さとこはいつも』（9月18日公開）に、石田の夫役として出演することが発表された。2人が芝居で共演するのは、1993年放送のドラマ『あすなろ白書』以来、33年ぶり。初の夫婦役となる。【写真】「とうとう夫婦になったか！」“伝説の月9”以来33年ぶり共演の石田ひかりと筒井道隆1993年の放送当時、平均視聴率27.0パーセント、最高