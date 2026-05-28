東京都内の公立小中高校などで、生成ＡＩ（人工知能）を家庭学習に使ったことのある児童・生徒が３８％に上ったことが、都教育委員会の昨年度の調査でわかった。前年度から２１ポイント増え、８割超の学校で生成ＡＩを指導に活用している教員がいた。都教委は、ＡＩを巡るリテラシー（読み解く力）教育に力を入れ、独自教材の開発も進める方針。都教委は昨年１０〜１１月、公立小中高校など都内１０２校を対象に「児童・生徒