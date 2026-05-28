◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。0―1の初回無死一塁の第1打席は、相手先発プリ―リップの前に空振り三振に倒れた。これで現時点で通算78三振は、リーグワーストタイ。一方で、19本塁打はリーグ単独トップとなっている。背番号5の豪快なバットが、「ホームラン」でも「三振