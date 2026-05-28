テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は28日の放送で、MCを務めるフリーアナウンサー羽鳥慎一が、木曜日のコメンテーター陣が通常とは異なる「異例」の体制であることを、冒頭で報告した。羽鳥は「今週は玉川さんお休みで…」と、今週1週間「遅めの冬休み」を取得中とアナウンスされている元同局社員の玉川徹氏に触れた後で、木曜コメンテーターを担当する結城東輝弁護士も、この日はお休みであるとした。