雷が鳴っている日、ビビりなワンコはパパさんから離れなくなって…？パパさんがどこかに行こうとしたら怒る姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。 【動画：雷が鳴り響く日、怖くて膝の上に避難してきた犬→離れようとすると…理不尽すぎる『ブチギレの表情』】 雷が怖くてお膝の上に避難 YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」に投稿されたのは、コー