よくあるコンパクトサイズのビューラーは、メイク直しに便利な反面持ち手が小さくて使いにくい印象…。そんなマイナス面を払拭した優秀なコンパクトビューラーがダイソーにありました！長めの持ち手付きでしっかり握り込めるため、的確にまつ毛をカールさせることが可能。これが100円とは…正直凄いです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コンパクトビューラー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504