先日ダイソーで見つけたランチボックスは、デザインがおしゃれなうえに、使い勝手までよく考えられていました。ご飯がこびりつきにくい加工が上下どちらの容器にも入っていて、その日のメニューに合わせて使い分けしやすいのが便利。予想外の落とし穴もありましたが、これが定価の半額でゲットできたのはラッキーでした♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2段ランチボックス（丸形、ミニフォーク付、B）価格：￥330（税込