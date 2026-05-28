ダイソーで発見した『ミールプレップ容器 sikiri3』は、忙しい毎日を助けてくれる便利アイテム。おかずをポンポン入れるだけで簡単に作り置き弁当が完成し、SNSで人気の冷凍弁当づくりにも活躍します。仕切り付きで味が混ざりにくく、おかずカップ不要で洗い物も削減。重ねやすいのでストック管理も◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミールプレップ容器 sikiri3価格：￥110（税込）サイズ（約）：20.8cm×14cm×5cm（外