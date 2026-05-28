タレントの梅宮アンナ（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との結婚1周年を迎えたことを報告し、夫婦への思いをつづった。【写真】ハワイで夫・世継恭規氏とハグする梅宮アンナ梅宮は「この度5月23日で私達は結婚1周年を迎えました」と報告。8年ぶりに訪れたというハワイでの夫婦ショットとともに、結婚生活を振り返った。2人は出会って10日目で結婚したことでも話題となった。梅