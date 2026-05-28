ミランが、今シーズン限りでボーンマスを退任するアンドニ・イラオラ監督へオファーを提示しているようだ。27日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。ミランは昨シーズン、セリエAを8位で終え、マッシミリアーノ・アッレグリ前監督を再招へい。しかし、今シーズンは終盤に失速し、最終的にセリエA5位でシーズン終了。2シーズン連続でチャンピオンズリーグ出場権を逃した。そしてミランは25日、アッレグリ前監督、ジョ