お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が27日夕、Xを更新。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）された件について、自身の率直な思いを述べた。阿部前監督は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カ