クリスタル・パレスのイングランド代表MFアダム・ウォートンが、カンファレンスリーグ（ECL）優勝の喜びを語った。27日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。クリスタル・パレスは27日、ECL決勝でラージョ・バジェカーノ（スペイン）と対戦して1−0で勝利し、ECLを制覇した。クラブ史上初めてとなる欧州カップ戦優勝を果たし、昨シーズンのFAカップに続いて2シーズン連続でタイトルを獲得した。決勝のプレイヤ