見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第44話が28日に放送された。※以下ネタばれを含みます。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。あらすじは、足を悪くしているフユの夫・康介（じろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになるが、康介の言動に気になるところがあり…その頃、団子屋ではシマケン（佐野晶哉）が槇村（林裕太）の兄・宗一（上