人気子役として活躍した女優・美山加恋が、イメージが変わった姿を見せた。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「稽古楽しみだなぁ」とつづって撮影ショットを３つ連続で投稿。ハーフアップのヘアスタイルで淡いグリーンのワンピースを着用した姿は、大人の雰囲気がアップしている。２９歳になった美山。この投稿にフォロワーからは「あのかわいい子役がこんな美女に？！時が経つのは早いなあ」「これからも応援しま