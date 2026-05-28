千葉県印西市は、野崎崇正副市長（３１）が今月中旬に誕生した第１子の育児休業を、２２日から６月１８日まで約１か月取得すると発表した。市人事課によると、緊急時などには必要に応じてオンラインなどで対応できるように備えているという。野崎氏は、経済産業省職員や印西市議を経て、昨年４月に染谷豊氏（６６）に続く２人目の副市長として就任した。野崎氏は「私自身が率先して育休を取得することで、『男性の育児参加は当