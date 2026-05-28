カンファレンスリーグ（ECL）優勝に貢献したクリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地のパフォーマンスに高評価が与えられている。ECL決勝が27日に行われ、クリスタル・パレスはラージョ・バジェカーノと対戦。51分にこぼれ球を押し込んだジャン・フィリップ・マテタのゴールが決勝点となり、1−0で勝利を収めたクリスタル・パレスが、UEFA（欧州サッカー連盟）主要大会初出場ながら、ECL初制覇を飾った。この試合に