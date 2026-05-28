昨年3月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサー西岡孝洋（50）が28日までに自身のXを更新。同局の視聴率低下の理由を巡って私見をつづった。「フジテレビが視聴率落ちた理由について台場のせいにする論調多いんだけど、事実関係述べます」と前置きした上で「私が入社したのは1998年。その前年1997年の入社試験の時に人事部長が、『今は日本テレビが1位だけどきっと奪い返す！』とおっしゃっていた。フジテレビは視聴率2位。当