フリーアナウンサーの望月理恵（54）が27日、自身のインスタグラムを更新。「いつもと雰囲気が違うメイクと髪型」の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。「司会のお仕事の日、いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に仕上げて頂きました」と髪をアップした最新ショットを公開した。「メイクさんの技術にびっくり」と望月。「メイクじゃなくても普段の肌もツヤツヤにさせたいな〜まずは睡眠、食事、そして飲み過ぎも注意し