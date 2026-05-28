乃木坂46の田村真佑（27）が28日までに自身のインスタグラムを更新。セーラー服ショットを投稿した。24日深夜に放送されたテレビ東京「乃木坂工事中」では梅澤美波の卒業企画で「ありがとうキャプテン！梅澤美波卒業式」が放送された。メンバーはセーラー服で収録した。田村は自身のインスタグラムで「セーラー服ってかわいいよね」とつづり、セーラー服ショットを投稿した。ファンからは「可愛すぎて映えてる」「最高！」