アイドルグループ「#Mooove!」の新メンバー・織莉叶が、26日発売の雑誌「ヤングチャンピオン」に初登場。そのアザーカットが公開。また公式インタビューも届いた。 【織莉叶インタビュー】 ・ヤングチャンピオン初掲載おめでとうございます！ 「ありがとうございます！掲載していただけることが決まったときは、とても驚きましたし、まさか同じグループの姫野ひなのちゃんが表紙で、一緒に掲載していただけるとは思っログインして