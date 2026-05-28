マルチタレントの阿波みなみさんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しく開設したYouTubeチャンネルの名前を明かしました。【画像】阿波みなみのYouTube「チャンネル登録しちまったじゃないか!!」阿波さんは23日に「【ご報告】実は、YouTubeを新しくはじめました。縛られずに、もっと自由に、投稿します」と報告。「名前は『阿波みなみ』ではないチャンネルなので見つけられないと思います。でもいつかバズって皆さまの元に