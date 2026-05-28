低く流麗なボディと6人乗りが生み出す室内空間2026年に入り、自動車業界ではEVや次世代ハイブリッド技術に加え、車内空間そのものの価値を見直す動きがさらに強まっています。移動手段としてだけでなく、くつろぎや多目的利用まで視野に入れたクルマづくりが進む中、過去のコンセプトカーを振り返ると、現在のトレンドを先取りしていたモデルが少なくありません。【画像】超いいじゃん！ これがホンダ斬新「“3列6人乗り”ミニ